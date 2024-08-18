دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص جمهور الأهلي على دعم ومساندة مدير الكرة في النادي، خالد بيبو، على هامش مباراة فريق "المارد الأحمر" مع نظيره مودرن سبورت، السبت، في ختام منافسات الدوري المصري لموسم 2024/2023.

وأظهرت لقطات مصورة مشجعي الأهلي، الذين يتواجدون في مدرجات استاد القاهرة الدولي، وهم يوجهون التحية لخالد بيبو ويهتفون باسمه، في حين بادلهم الأخير التحية.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن مدير الكرة في فريق "المارد الأحمر" سيغادر منصبه في المرحلة المقبلة.

عقب المباراة، قال خالد بيبو لوسائل إعلام مصرية حول مستقبله: "النادي الأهلي بيتنا، أي أحد في أي مكان يتواجد فيه يقدم 100% من مجهوده، وأي وقت يحتاجني النادي الأهلي سواء كنت موجودا أو لا، لو في شخص غيري سوف أساعده، لو ممش نصيب أكمل سأساعد بديلي بكل الملفات من أجل أن ينجز أموره بسرعة".

وأضاف: "ستكون هناك جلسة مع رئيس النادي، محمود الخطيب، وسوف نخبركم بما يحدث، الأهلي مؤسسة كبيرة، أي حدث في النادي سيُعلن عنه، للنادي فضل عليّ سواء كنتُ مستمراً أم لا".

وكان خالد بيبو قد تولى منصبه مع فريق "المارد الأحمر" في أغسطس/ آب 2023، خلفاً لسيد عبدالحفيظ.