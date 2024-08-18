هدف "عالمي" من كوفاتشيتش يتصدر مشهد قمة مانشستر سيتي وتشيلسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحرز ماتيو كوفاتشيتش، لاعب مانشستر سيتي، هدفًا مذهلاً في مرمى تشيلسي، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب "ستامفورد بريدج"، الأحد، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف متوسط الميدان الكرواتي عند الدقيقة 84 من زمن المباراة، إذ تسلم الكرة من منتصف الملعب ثم تجاوز لاعبي المنافس قبل أن يسدد الكرة ببراعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليمنى لحارس المرمى.

وساهم هدف كوفاتشيتش في فوز فريق "السيتيسينز" على منافسه "البلوز" بنتيجة 0/2، في الجولة الأولى من مسابقة البريميرليغ لموسم 2024/2023.

وأشاد مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) بهدف اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، ومنهم من وصفه بالهدف "العالمي".