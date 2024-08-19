مواجهات منتظرة في الجولة الأولى.. إليك موعد انطلاق الدوري السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تنطلق منافسات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد 2025/2024 الخميس المقبل، الموافق 22 أغسطس/ آب الجاري.
سيشهد دوري "روشن" إقامة 34 جولة تتضمن 306 مباريات، بمشاركة 18 ناديًا يتنافسون فيما بينهم على اللقب.
نستعرض فيما يلي مباريات الجولة الأولى:
الخميس 22 أغسطس:
التعاون ضدّ الفيحاء.
الوحدة ضدّ الرياض.
النصر ضدّ الرائد.
الجمعة 23 أغسطس:
ضمك ضدّ الخليج.
الأهلي ضدّ العروبة.
القادسية ضدّ الفتح.
السبت 24 أغسطس:
الخلود ضدّ الاتحاد.
الأخدود ضدّ الهلال.
الشباب ضدّ الاتفاق.
وكان فريق "الأزرق الهلالي" قدتُوج بلقب المسابقة في الموسم الماضي 2024/2023.