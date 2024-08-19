مواجهات منتظرة في الجولة الأولى.. إليك موعد انطلاق الدوري السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تنطلق منافسات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد 2025/2024 الخميس المقبل، الموافق 22 أغسطس/ آب الجاري.

سيشهد دوري "روشن" إقامة 34 جولة تتضمن 306 مباريات، بمشاركة 18 ناديًا يتنافسون فيما بينهم على اللقب.

نستعرض فيما يلي مباريات الجولة الأولى:

الخميس 22 أغسطس:

التعاون ضدّ الفيحاء.

الوحدة ضدّ الرياض.

النصر ضدّ الرائد.

الجمعة 23 أغسطس:

ضمك ضدّ الخليج.

الأهلي ضدّ العروبة.

القادسية ضدّ الفتح.

السبت 24 أغسطس:

الخلود ضدّ الاتحاد.

الأخدود ضدّ الهلال.

الشباب ضدّ الاتفاق.

وكان فريق "الأزرق الهلالي" قدتُوج بلقب المسابقة في الموسم الماضي 2024/2023.