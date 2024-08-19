مواجهات منتظرة في الجولة الأولى.. إليك موعد انطلاق الدوري السعودي

رياضة
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مواجهات منتظرة في الجولة الأولى.. إليك موعد انطلاق الدوري السعودي
Credit: Yasser Bakhsh/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تنطلق منافسات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد 2025/2024 الخميس المقبل، الموافق 22 أغسطس/ آب الجاري.

سيشهد دوري "روشن" إقامة 34 جولة تتضمن 306 مباريات، بمشاركة 18 ناديًا يتنافسون فيما بينهم على اللقب.

نستعرض فيما يلي مباريات الجولة الأولى:

الخميس 22 أغسطس:

التعاون ضدّ الفيحاء.
الوحدة ضدّ الرياض.
النصر ضدّ الرائد.

الجمعة 23 أغسطس:

ضمك ضدّ الخليج.
الأهلي ضدّ العروبة.
القادسية ضدّ الفتح.

السبت 24 أغسطس:

الخلود ضدّ الاتحاد.
الأخدود ضدّ الهلال.
الشباب ضدّ الاتفاق.

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وكان فريق "الأزرق الهلالي" قدتُوج بلقب المسابقة في الموسم الماضي 2024/2023.

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