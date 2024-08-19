تييري هنري ومنتخب فرنسا يفترقان.. ما سبب رحيل المدرب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الاثنين، رحيل تييري هنري عن منصب المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عاماً.

وأوضح الاتحاد الفرنسي في بيان عبر موقعه الرسمي أن هنري قرر إنهاء عقده الذي يمتد حتى يونيو/ حزيران 2025، لأسباب شخصية خاصة به.

وأعرب الاتحاد الفرنسي عن شكره للمدرب، البالغ من العمر 47 عامًا، وتمنى له التوفيق في بقية مسيرته التدريبية.

وكان تييري هنري قد قاد منتخب "الديوك" الأولمبي في أغسطس/ آب 2023 خلفًا لسيلفان ريبول.

وصعد هنري بمنتخب بلاده إلى نهائي مسابقة كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33 (باريس 2024).

وخسر منتخب فرنسا، تحت إشراف تييري هنري، النهائي من أمام منتخب إسبانيا، ليظفر بالميدالية الفضية.