أولمبياد باريس 2024.. هنري ينتقد لاعبي فرنسا بسبب هذا التصرف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد تييري هنري، مدرب منتخب فرنسا الأولمبي، لاعبيه بعد شجارهم مع لاعبي منتخب الأرجنتين، عقب مباراة المنتخبين، التي أقيمت على أرض ملعب بوردو الجديد، الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب الديوك، تحت 23 عامًا، قد حقق الفوز على منافسه (التانغو) بهدف وحيد، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وبعد صافرة النهاية، اشتبك لاعبو المنتخبين بالأيدي في منتصف الملعب، وتبادلوا الدفع واللكمات، قبل أن يتدخل طاقم الحكام ورجال الأمن لفض الاشتباك.

في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت"، قال هنري منتقدًا لاعبيه بسبب المشاجرة: "لا أتفق مع ما حدث في النهاية، حصل أحد لاعبي فريقي على بطاقة حمراء (بسبب الشجار)، ولا أقبل ذلك، فهذا لا ينبغي أن يحدث".

وتابع: "لم أستطع السيطرة على ما حدث، ذهبت لمصافحة خافيير ماسكيرانو (مدرب الأرجنتين)، وعندما استدرت، حدث ما حدث، لقد فزنا، ولكن لم يعجبني ما حدث في النهاية مع لاعبي فريقي".

وسيواجه منتخب فرنسا منتخب مصر في ما قبل النهائي، الاثنين المقبل، على أرض ملعب الأضواء.