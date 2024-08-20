دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الهلال السعودي عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا، الثلاثاء، رحيل اللاعب البرازيلي ميشائيل ديلغادو عن صفوفه.

ونشر حساب "الأزرق الهلالي" صورة لميشائيل بقميص الفريق، وعلّق قائلاً: "#شكرا_ميشايل".

وكان اللاعب، البالغ من العمر 28 عامًا، قد انضم للنادي الناشط في الدوري السعودي للمحترفين في يناير/ كانون الثاني 2022.

ولعب ميشائيل ديلغادو 104 مباراة مع نادي الهلال بمختلف المسابقات، سجل خلالها 20 هدفًا وقدم 25 تمريرة حاسمة.

وحقق ميشائيل عدداً من الألقاب مع "الأزرق الهلالي"، منها دوري "روشن" وكأس السوبر وكأس الملك.