أول لاعب عراقي يلعب في الدوري الإنجليزي.. من هو علي الحمادي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبح علي الحمادي أول لاعب عراقي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) على مر التاريخ، عندما ظهر في الجولة الأولى من منافسات موسم 2025/2024.

وشارك الحمادي كبديلٍ في مواجهة بين نادي إيبسويتش تاون ونظيره ليفربول، إذ دخل إلى أرض الملعب عند الدقيقة 74 من زمن المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" بهدفين دون مقابل.

بعد مشاركة علي الحمادي في تلك المباراة، بات هناك لاعبين من 124 دولة مختلفة قد ظهروا في مسابقة البريميرليغ على مدار 32 عاماً.

من يكون علي الحمادي؟

يبلغ من العمر 22 عاماً، إذ ولد في 1 مارس/ آذار 2002، يبلغ من الطول 1.87 m، ينشط في مركز المهاجم، وتبلغ قيمته السوقية 1 مليون يورو (1.1 مليون دولار).

منذ عامه الأول غادر العراق وتوجه نحو العيش مع عائلته في مدينة ليفربول، لعب في الفئات العمرية في ناديي ترانمير روفرز وسوانزي سيتي، ثم انضم لأندية ويكمب وندررز وإيه أف سي ويمبلدون، قبل أن ينتقل لنادي إيبسويتش تاون في يناير/ كانون الثاني 2024، على أن يرتبط معه بعقدٍ حتى صيف 2028.

شارك في 114 مباراة مع مختلف الأندية التي لعب لها بجميع البطولات، سجّل خلالها 42 هدفاً وقدم 12 تمريرة حاسمة.

على الصعيد الدولي، خاض 12 مباراة مع منتخب بلاده، أحرز فيها 3 أهداف وصنع هدفاً واحداً.