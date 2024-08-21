جواو فيليكس يعود إلى تشيلسي.. إليك تفاصيل الصفقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء، ضم اللاعب البرتغالي جواو فيليكس إلى صفوفه قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأصدر فريق "البلوز" بيانًا عبر موقعه الرسمي، حمل الإعلان عن استعادة خدمات اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، على أن يرتبط مع النادي بعقدٍ يمتد 7 أعوام.

وقال أتلتيكو مدريد عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا): "‏تم الاتفاق مع نادي تشيلسي على انتقال جواو فيليكس إلى الفريق اللندني، نتمنى لك كل التوفيق في هذا التحدي المهني الجديد".

وقال فيليكس على أعقاب إعلان انضمامه للنادي الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز: "أنا سعيد للغاية بالعودة إلى تشيلسي، ولا أستطيع الانتظار حتى أبدأ مسيرتي، أستطيع أن أرى بعض الوجوه المألوفة من آخر مرة كنت فيها هنا، وهذا أمر لطيف".

وأضاف: "لقد استمتعتُ بوقتي هنا من قبل وأخبرتُ أصدقائي وعائلتي أنني أحب العودة إلى البريميرليغ يومًا ما، إن القيام بذلك مع تشيلسي هو شعور رائع".

كان فيليكس قد لعب لفريق "البلوز" على سبيل الإعارة من نادي أتلتيكو مدريد لنصف عام، وشارك في 20 مباراة بمختلف مسابقات موسم 2023/2022، سجل خلالها 4 أهداف.

وفي الموسم الفائت، لعب لنادي برشلونة معارًا من نادي أتلتيكو مدريد، وخاض 44 مباراة بجميع البطولات سجل فيها 10 أهداف وصنع 6 آخرين.