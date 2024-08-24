من أجمل الأهداف في الدوري الألماني.. تشاكا يهز الشباك بهذه الطريقة

رياضة
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من أجمل الأهداف في الدوري الألماني.. تشاكا يهز الشباك بهذه الطريقة
Credit: Christof Koepsel/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحرز غرانيت تشاكا، لاعب باير ليفركوزن، هدفاً جميلاً في مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأخير، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وجاء هدف تشاكا عند الدقيقة 12 زمن المباراة، إذ سدد كرة صاروخية من منطقة بعيدة عن المرمى، لتسكن الزاوية اليمنى لحارس المنافس.

ويعد هذا الهدف هو الأول لغرانيت تشاكا في مسابقة بوندسليغا بموسمها الجديد 2025/2024.

وأشاد مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) بهدف اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، ومنهم من وصفه بالهدف "العالمي".

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