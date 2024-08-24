دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعترف توماس فرانك، المدير الفني لنادي برينتفورد الإنجليزي، بأنه لا يعرف ما إذا كان إيفان توني سيظل لاعباً في الفريق عند إغلاق نافذة الانتقالات.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن نادي أهلي جدة السعودي يرغب بضم إيفان توني إلى صفوفه هذا الصيف.

وسبق وقال الصحفي فابريزيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات، إن المفاوضات مستمرة بين جميع الأطراف لإتمام صفقة انتقال المهاجم الإنجليزي إلى الدوري السعودي للمحترفين، رغم رفض نادي برينتفورد عرضاً من أهلي جدة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني (46 مليون دولار).

وقال توماس فرانك في مؤتمر صحفي عن مستقبل لاعبه البالغ من العمر 28 عاماً: "تدرب إيفان طوال الأسبوع، تدرب بروح جيدة في كلّ جانب، قد يكون هنا بعد 30 أغسطس/ آب (موعد نهاية الميركاتو) وقد لا يكون هنا، في الأساس، كلّ شيء غير مؤكد".

وأضاف: "لقد قلتُ طوال الوقت أنه إذا استمر فأنا سعيد للغاية، وإذا رحل فأنا سعيد من أجله، من يدري، دعونا نرى، دعونا نرى ما سيحدث".

وينتظر إيفان توني ورفاقه مواجهة نادي ليفربول على أرض ملعب "أنفيلد"، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).