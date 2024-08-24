بنزيما يقرر البقاء في السعودية بعد اعتزال لعبة كرة القدم.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة السعودي، إنه سيبقى في المملكة العربية السعودية بعد اعتزاله لعبة كرة القدم، من أجل مشاريع عديدة في المستقبل.

ولم يكشف اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً عن موعد تعليق حذائه، لكنه يرتبط مع فريق "النمور" بعقدٍ يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2026.

وقال بنزيما في حوار مع الحساب الرسمي لدوري "روشن" السعودي: "هذا الموسم هدفنا واضح، لا أريد أن أذكر الموسم الماضي، علينا أن نتحسن كثيراً، لأننا نمتلك الجودة واللاعبين الجيدين، نمتلك كل الأشياء اللازمة حتى نؤدي بشكل أفضل، ونستمتع بما نقدمه".

وأضاف: "من وجهة نظري، نريد أن نلعب بشكل أفضل من الموسم الماضي، وأن نفوز بالألقاب، في السابق كانت لدينا مشاكل عديدة، لم ينصب تركيزنا على لعبة كرة القدم، علينا أن نستغل ما واجهناه من مصاعب، ليزيدنا قوة ونصبح أفضل، وهذا ما فعلناه".

وأشاد كريم بنزيما بالمدرب الجديد لنادي اتحاد جدة، لوران بلان، مؤكداً أن لديه معرفة جيدة به وبأفكاره التدريبية.

وتابع قائلاً: "اعتدتُ على الضغوط منذ بداية مسيرتي، وهذه الضغوط تتحول إلى أهداف، في الموسم المقبل لن أقول علينا ضغوط بل لدينا طموح، أريد تحول الضغوط إلى طموح وهذا ما يجعلني لاعباً أفضل يساعد فريقه على الفوز ويساعد زملاءه، أنا بحاجة لمساعدة الجميع، لأن كرة القدم لعبة جماعية بالفعل".

وأكمل: "كرة القدم السعودية لم تنل حتى الآن التقدير الذي تستحقه، وليست في المكانة التي يجب أن تكون بها، لذا نحن هنا لنساعد في التطور ومنافسة الفرق الأوروبية الكبرى".

وأتمّ اللاعب الفرنسي: "بعد اعتزالي، سأبقى هنا في السعودية، من أجل مشاريع عديدة في المستقبل، وعلى الصعيد الكروي علينا أن نواصل العمل كلّ عام".