دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة بين مانشستر يونايتد ونظيره برايتون أند هوف ألبيون، التي أُقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، إلغاء هدف لفريق "الشياطين الحمر"، بداعي التسلل.

ففي الدقيقة 70 كانت النتيجة تشير للتعادل 1/1، قبل أن ينفرد لاعب مانشستر يونايتد، أليخاندرو غارناتشو، بالمرمى، وكان بإمكانه أن يضع الكرة بالشباك بشكل مباشر، لكنه سددها وارتطمت بزميله جوشوا زيركزي، قبل دخولها.

ولجأ حكم المباراة إلى تقنية الـ"VAR" للتحقق من صحة الهدف، قبل أن يعلن عن عدم احتسابه بداعي وجود حالة تسلل على زيركزي.

ونجح صاحب الأرض والضيافة، برايتون أند هوف ألبيون، في تسجيل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة، ليحقق الفوز في الجولة الثانية من مسابقة البريميرليغ لموسم 2025/2024.