دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف توماش سوتشيك، لاعب وست هام يونايتد، الأنظار، بعد تصرف قام به مع طفل من حاملي الكرات، خلال مواجهة فريقه مع كريستال بالاس، على أرض ملعب "سلهارست بارك"، السبت، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

كان توماش سوتشيك قد افتتح أهداف المباراة عند الدقيقة 67، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبسبب تدافع الجماهير، المتواجدة في المدرجات، عند احتفالها بالهدف، سقطت لوحة إعلانية على الطفل، ليقوم توماش سوتشيك بإنقاذه، إذ أخرجه من تحتها على الفور قبل أن يتعرض لأي إصابة، بمساعدة زميله في الفريق، جارود بوين.

وكان توماش سوتشيك (29 عاماً) ورفاقه قد حققوا الفوز على مضيفهم كريستال بالاس بهدفين دون مقابل، في الجولة الثانية من مسابقة البريميرليغ لموسم 2025/2024.