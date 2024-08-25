حارس ليفربول يرفض عرضاً من أحد الأندية السعودية.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال أليسون بيكر، حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، إنه رفض عرضاً للعب في الدوري السعودي للمحترفين، إذ يرغب بالبقاء في صفوف "الريدز".

أوضح حارس المرمى البرازيلي (32 عاماً) إنه سعيد في نادي ليفربول، مشيراً إلى أنه لا يخطط للرحيل في وقت قريب.

قال أليسون لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية: "نعم، لقد أبدى (أحد الأندية السعودية) اهتمامه، لكن أريد أن أحترم عقدي (مع ليفربول) وأنهيه، أو أبرم عقداً جديداً، أنا سعيد حقاً هنا، عائلتي سعيدة أيضاً"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "لم أصل إلى النقطة التي كنتُ أتحدث فيها عن الأجور وأشياء من هذا القبيل، كان الأمر مجرد اهتمام، ولكن عندما تسمع عن الأرقام التي يحصل عليها اللاعبون الآخرون، تشعر بالانجذاب قليلاً (للعب في السعودية)، هذا أمر طبيعي".

وتابع قائلاً: "بينما لا يزال عقدي سارياً هنا، سأركز هنا، إذا كان من مصلحة النادي التفاوض (لبيعي)، فسيكون الأمر مختلفاً".

وأكمل أليسون بيكر: "عندما جاء العرض السعودي، لم أستطع إغلاق الباب أمام صفقة كبيرة، لكن قراري كان دائماً البقاء والتركيز على الأشياء التي يمكننا تحقيقها في ليفربول، هذه البداية الجديدة، وأنا متحمس حقاً لذلك، نحن نبدأ من جديد، ونتطلع إلى ما سيجلبه لنا هذا الموسم".

ويستعد أليسون ورفاقه في "الريدز" لمواجهة نادي برينتفورد، على أرض ملعب "أنفيلد"، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).