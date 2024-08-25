دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحرز كول بالمر، لاعب تشيلسي، هدفاً بطريقة جميلة، في مرمى وولفرهامبتون واندررز، خلال مباراة الفريقين على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف بالمر عند الدقيقة 45 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة ببراعة من خارج منطقة الجزاء، مستغلاً تقدم حارس مرمى المنافس، خوسيه سا، لتسكن الكرة الشباك.

ويعد هذا الهدف هو الأول لكول بالمر في مسابقة البريميرليغ لموسم 2025/2024.

ونال هدف اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً الإشادة والإطراء من مستخدمي منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إذ يعد من أجمل الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.