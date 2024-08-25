دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد نوني مادويكي، لاعب تشيلسي، مدينة وولفرهامبتون، قبل مباراة بين فريق "البلوز" ونظيره وولفرهامبتون واندررز، على أرض ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

كان مادويكي قد قال عبر خاصية "ستوري" في منصة إنستغرام "كل شيء في هذا المكان سيء"، مع الإشارة لموقع مدينة وولفرهامبتون.

وسارع نوني مادويكي على حذف "الستوري" على الفور، قبل أن يقول في "ستوري" آخر: "لقد أخطأتُ في حساب الإنستغرام، أنتم سريعون جدًا".

خلال المباراة، شارك مادويكي منذ صافرة البداية، ونجح في تسجيل 3 أهداف (هاتريك)، ليقود نادي تشيلسي لتحقيق الفوز على ضيفه وولفرهامبتون واندررز بنتيجة 2/6.

عقب المباراة، نشر حساب فريق "البلوز" على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) صورة لنوني مادويكي، وعلق قائلاً: "لقد بدأ يحب هذا المكان"، مما أثار تفاعلاً.