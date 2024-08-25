دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال السعودي، إن الفريق لن يتأثر في حال رحيل اللاعب سعود عبد الحميد عن صفوف "الأزرق الهلالي"، هذا الصيف.

كانت قناة "الإخبارية" السعودية قد ذكرت أن نادي روما بصدد الإعلان الرسمي عن الظفر بخدمات سعود عبد الحميد، لمدة 3 سنوات، ليكون أول لاعب سعودي يلعب في الدوري الإيطالي.

وسُئل جيسوس عمّا إذا كان رحيل الظهير البالغ من العمر 25 عاماً سيؤثر على أداء الفريق، وذلك في مؤتمر صحفي عقب فوز نادي الهلال على نظيره الأخدود بثلاثية نظيفة.

وأجاب جورجي جيسوس، قائلاً: "لا يوجد أي تأثير أبداً، لأن قيمة الفريق في المجموعة ككل وفي القائمة التي نبنيها، نحن نجد حلول لأي نقص وغياب أي لاعب، وأكبر مثال على ذلك، هو أحد أفضل اللاعبين حول العالم، نيمار، استطعنا أن نجد الحلول (بعد غيابه في الموسم الماضي)، والفريق حقق الكثير بغيابه".

وأضاف: "وإذا تكلمنا بنفس الإطار، فإن مالكوم غاب عن مباراة الأخدود، وهو أحد اللاعبين المهمين، ولكن الفريق لم يتأثر، لا ننظر للأمر بأن لو نقصنا أحد سنتأثر، قوة الفريق هي على الصعيد الجماعي، والنقص والغياب لا يؤثر على المجموعة".

كان سعود عبد الحميد قد انضم لـ "الأزرق الهلالي" في يناير/ كانون الثاني 2022، ومنذ ذلك الحين لعب 115 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 5 أهداف وقدّم 18 تمريرة حاسمة، كما حقق عدداً من الألقاب، أبرزها: الدوري السعودي للمحترفين.