بعد اقترابه من اللعب في روما.. إليك أبرز ما حققه سعود عبدالحميد مع الهلال السعودي

رياضة
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بعد اقترابه من اللعب في روما.. إليك أبرز ما حققه سعود عبد الحميد مع الهلال السعودي
Credit: Yasser Bakhsh/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اقترب سعود عبدالحميد، لاعب الهلال السعودي، من الانضمام إلى صفوف روما الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وفقاً لما ذكرته قناة "الإخبارية" السعودية.

وقالت "الإخبارية" إن روما بصدد الإعلان الرسمي عن الظفر بخدمات الظهير السعودي البالغ من العمر 25 عاماً، على أن يرتبط مع الفريق بعقدٍ يمتد 3 سنوات.

في حال انضمامه لروما، سيكون سعود عبدالحميد أول لاعب سعودي يلعب في الدوري الإيطالي.

ماذا حقق سعود عبد الحميد مع "الأزرق الهلالي"؟

انضم إلى الفريق في يناير/ كانون الثاني 2022، ويرتبط معه بعقدٍ حتى صيف 2025.

لعب 115 مباراة مع الفريق بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 18 تمريرة حاسمة.

وحقق عدداً من الألقاب مع الفريق، هي: الدوري السعودي للمحترفين (مرتان) وكأس الملك (مرتان) وكأس السوبر (مرتان).

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فيما شارك في 34 مباراة دولية مع منتخب بلاده، أحرز فيها هدفاً وصنع 3 أهداف.

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