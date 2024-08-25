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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، تفاعلا بين متابعيه على منصة أكس (تويتر سابقا) بعد نشره فيديو له باستقبال عدد من الأشخاص.

الفيديو نشره الأمير الوليد بن طلال بتعليق اكتفى به بوضع علم السعودية ورمز القلب باللون الأخضر إلى جانب رمز النخلة، لينا مقطع الفيديو أكثر من 1.1 مليون مشاهدة بأقل من 10 ساعات على نشره.

وتنوع التفاعل على مقطع الفيديو بين من سأل عن هوية من يظهر في مقطع الفيديو ورد آخرين على أنهم ابناءه واحفاده في حين ذهب آخرون لطلب صفقات جديدة واستقطاب لاعبين لنادي الهلال السعودي.

ويُعرف الوليد بن طلال بأنّه أحد أكبر داعمي الهلال، إذ سبق وأن قدّم عددًا من المكافآت المالية للفريق، فيما يعتبر النادي الأكثر فوزًا بلقب الدوري السعودي، ثمّ يليه اتحاد جدة والنصر بواقع 9 مرات.