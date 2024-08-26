دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جدول مباريات بطولة كأس القارات للأندية 2024، والتي تشهد مشاركة 6 فرق مختلفة من حول العالم.

الأندية المشاركة: العين الإماراتي (بطل آسيا) وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) والأهلي المصري (بطل إفريقيا)، وباتشوكا المكسيكي (بطل دوري أبطال الكونكاكاف في أمريكا الشمالية) وبطل كوبا ليبرتادوريس في أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد)، وريال مدريد الإسباني (بطل دوري أبطال أوروبا).

نستعرض فيما يلي جدول مباريات البطولة، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي لنادي العين على منصة إكس (تويتر سابقًا):

المباراة الأولى في الإمارات، الأحد الموافق 22 سبتمبر/ أيلول: العين ضدّ أوكلاند سيتي.

المباراة الثانية في مصر، الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر/ تشرين الأول: الفائز من المباراة الأولى مع الأهلي.

المباراة الثالثة سيتم تحديد مكانها لاحقًا، الأربعاء الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول: باتشوكا ضدّ ممثل أمريكا الجنوبية.

المباراة الرابعة سيتم تحديد مكانها لاحقًا، السبت الموافق 14 ديسمبر/ كانون الأول: الفائز من المباراة الثانية مع الفائز من المباراة الثالثة.

المباراة الخامسة والختامية سيتم تحديد مكانها لاحقًا، الأربعاء الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول: ريال مدريد مع الفائز من المباراة الرابعة.

وتأتي هذه البطولة هذا العام بدلاً عن كأس العالم للأندية، الذي طرأ تغيير على نظامه، إذ قرر "فيفا" توسيعه ليشهد مشاركة 32 ناديًا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات مونديال الأندية، المقرر إقامتها بين يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2025.