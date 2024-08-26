دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب محمد صلاح هدفًا، ساعد من خلال في فوز نادي ليفربول على نظيره برينتفورد بنتيجة 0/2، في مباراة احتضنها ملعب "أنفيلد"، الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف النجم المصري عند الدقيقة 70 من زمن المباراة، إذ تلقى الكرة من خارج منطقة الجزاء ثم توجه نحو مرمى المنافس، قبل أن يسدد الكرة وتسكن الشباك.

وأصبح صلاح أكثر لاعب هزّ شباك نادي برينتفورد في مسابقة البريميرليغ، بواقع 6 أهداف.

وتمكّن محمد صلاح من التسجيل في الجولتين الأولى والثانية من الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى، منذ انضمامه إلى صفوف "الريدز".

ووصل اللاعب، البالغ من العمر 32 عامًا، للمساهمة التهديفية رقم 128 في ملعب فريقه في مسابقة البريميرليغ، إذ أحرز 93 هدفاً وقدم 35 تمريرة حاسمة.