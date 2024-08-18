دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد جو كول وبيتر كراوتش، لاعبا منتخب إنجلترا السابقين، بمحمد صلاح بعد تألقه في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) لموسم 2025/2024.

كان النجم المصري قد قاد ليفربول لتحقيق الفوز على إيبسويتش تاون بنتيجة 0/2، إذ سجّل هدفاً وصنع آخر.

وفي تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت"، قال جو كول: "صلاح يتمتع بلياقة بدنية عالية، هو لاعب رياضي من الطراز الأول، لقد مر بفترة صعبة في نهاية مرحلة وجوده مع يورغن كلوب، لكنه سيعود وسيكون مصدر قوة".

وأكد جو كول أن محمد صلاح سيكون من أفضل هدّافي مسابقة البريميرليغ هذا العام.

بينما قال بيتر كراوتش: "الرجل عبارة عن آلة، يعود كل صيف وهو يبدو أكثر رشاقة ولياقة، إنه يستحق الثناء على الطريقة التي يعتني بها بنفسه".

وبَاتَ صلاح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ بـ9 أهداف.

كما يعد اللاعب، البالغ من العمر 32 عاماً، أكثر اللاعبين مساهمةً في إحراز الأهداف في الجولة الأولى بـ14 هدفًا، إذ أحرز 9 وصنع 5 أهداف أخرى.

وقال النجم المصري لشبكة "TNT Sports"، عقب الفوز: "من الصعب مواجهة فريق صاعد للدوري وعلى أرضه وبين جماهيره، كنا نعرف ذلك قبل المباراة، لعبنا لأعوام في هذه المسابقة، وحسب خبرتنا توقعنا أنها مباراة صعبة".

وأكمل: "لا أعرف سبب نجاحي في الجولات الأولى، لكن أتمنى مواصلة ذلك طوال الموسم، دائماً ما أحاول مساعدة فريقي، هذا هدفي الأول، وأن نفوز بالمباراة كفريق، لكن سعيد بالتسجيل والصناعة، يجب أن أواصل ذلك".

وأتمّ محمد صلاح: "الأمر مختلف بعد قدوم أرني سلوت ورحيل يورغن كلوب، يجب أن نتأقلم، نحن نكتشف أسلوب لعب المدرب الجديد وفلسفته، سوف نحاول أن نطبق ما يريده".