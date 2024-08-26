ديبالا يكشف سبب رفضه الانتقال إلى نادي القادسية السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال باولو ديبالا، مهاجم روما الإيطالي، إنه درس الكثير من الخيارات قبل رفضه الانتقال إلى القادسية السعودي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع "يورو سبورت" أنه كان من المقرر أن ينتقل ديبالا إلى صفوف النادي الناشط في دوري "روشن"، مقابل حصوله على 64 مليون جنيه إسترليني (84.5 مليون دولار) على مدار ثلاث سنوات، قبل أن يغير رأيه ويقرر البقاء في روما.

وقال باولو ديبالا لشبكة "Sky Italia" حول رفضه للعرض السعودي: "الجميع يسألون عن المال، لكن لقد وضعتُ الكثير من الأشياء على الطاولة، مثل عائلتي، وزوجتي، والمدينة، والفريق، والرغبة في العودة إلى المنتخب الوطني".

وأضاف: "أنني أرى الكثير من الانتقادات بسبب إصاباتي، لكنني أحاول الاعتناء بنفسي، من الواضح أنه لا يمكنك القول إنك لا تفكر في الأمر (اللعب في الدوري السعودي ) عندما ترى تلك الأموال، ولكن هناك العديد من الأشياء الأخرى التي يجب مراعاتها، ولهذا السبب اتخذت هذا القرار".

وأوضح ديبالا: "لا أعرف كيف استقبل النادي السعودي الأمر (رفض العرض)، لأنني لم أتحدث معهم".

وتابع قائلاً: "لا أشعر أن خياري بالبقاء يضيف ضغوطاً إضافية عليّ، أحاول دائماً تقديم أفضل ما لدي من أجل الفريق، ومن أجل نفسي، ومن أجل ما يطلبه المدرب مني".

وأتمّ المهاجم الأرجنتيني: "من الواضح أن ما تفعله بشكل جيد ينعكس على فرحة الناس، لذا، فأنت تريد إسعاد الجماهير".