السعودية.. الهلال يتفق مع مانشستر سيتي على ضم كانسيلو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت قناة "الإخبارية" السعودية إن نادي الهلال توصل إلى اتفاقٍ مع نظيره مانشستر سيتي، يقضي بتعاقد النادي الناشط في دوري "روشن" مع اللاعب جواو كانسيلو.

وذكرت "الإخبارية" أن نادي الهلال سيعلن عن ظفره بخدمات الظهير البرتغالي، البالغ من العمر 30 عامًا، في اليومين المقبلين.

فيما ذكر الصحفي فابريزيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات، أن نادي مانشستر سيتي سيتحصل على مبلغ 25 مليون يورو (قرابة 28 مليون دولار) مقابل إتمام الصفقة، فيما عُرض على كانسيلو 15 مليون يورو (حوالي 16.5 مليون دولار) في الموسم الواحد.

في الموسم الماضي 2024/2023، كان جواو كانسيلو قد لعب لنادي برشلونة على سبيل الإعارة من نادي مانشستر سيتي.

وشارك كانسيلو في 42 مباراة مع "الفريق الكتالوني" بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.