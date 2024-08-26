دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حضر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية، في العاصمة السعودية الرياض، الأحد.

وعند دخول ولي العهد السعودي إلى مقر الحفل ومصافحته لرئيس "فيفا"، بدا رونالدو، لاعب نادي النصر، مبتسمًا عند رؤية الأمير محمد بن سلمان، قبل أن يصفق له.

ومنح ولي العهد السعودي لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية للفريق الفائز، فالكونز السعودي.

وتنافس في هذا الحدث الترفيهي الضخم، أكثر من 1500 لاعب، في 22 بطولة، على جوائز تتجاوز قيمتها الـ 60 مليون دولار، بحسب ما أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة العامة للترفيه في السعودية، في وقت سابق.

وصاحب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، العديد من الحفلات الموسيقية التي أحياها نخبة من أشهر نجوم الغناء في العالم العربي، وعرض مسرحيات كويتية ومصرية.