الكشف عن قائمة المنتخب السعودي لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026

رياضة
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الكشف عن قائمة المنتخب السعودي لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، الثلاثاء، عن قائمة الفريق التي تستعد للجولتين الأولى والثانية في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويواجه "الأخضر" منتخب إندونيسيا في 5 سبتمبر/ أيلول المقبل، ثمّ يلعب مع منتخب الصين في يوم 10 من الشهر ذاته.

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وضمّت القائمة 31 لاعباً، هم: محمد العويس، أحمد الكسار، راغد النجار، محمد اليامي، متعب الحربي، حسن كادش، علي البليهي، عون السلولي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، حسين الصبياني، مختار علي، عبدالله الخيبري، عبدالإله المالكي، محمد كنو، مشعل صبياني، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي.

كما تضم القائمة كلا من عباس الحسن وسالم الدوسري ومصعب الجوير وفهد المولد ومروان الصحفي وعبد الرحمن غريب ومحمد مران وعبدالله الرديف وعبدالله الحمدان وفراس البريكان وصالح الشهري.

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