كانسيلو إلى السعودية.. هكذا أعلن الهلال عن ضم اللاعب البرتغالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الهلال السعودي، الثلاثاء، عن ضم اللاعب جواو كانسيلو إلى صفوفه، قادما من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشر فريق "الأزرق الهلالي" فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، يحمل الإعلان عن الظفر بخدمات الظهير البرتغالي البالغ من العمر 30 عاما، وعلق قائلا: "جواو كانسيلو يعلو من قمم الكوكب..إلى ‎الهلال".

ونشر لقطات مصورة من مراسم توقيع العقد بين الطرفين، على أن يرتدي اللاعب قميصا يحمل الرقم 27.

وسبق وأن ذكر الصحفي فابريزيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات، أن نادي مانشستر سيتي سيتحصل على مبلغ 25 مليون يورو (قرابة 28 مليون دولار) مقابل الصفقة، فيما عُرض على كانسيلو 15 مليون يورو (حوالي 16.5 مليون دولار) في الموسم الواحد.

وفي الموسم الفائت 2024/2023، لعب جواو كانسيلو لنادي برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي.

وشارك كانسيلو في 42 مباراة مع "الفريق الكتالوني" بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.