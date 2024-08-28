"المرعب".. العين الإماراتي يعلن بقاء سفيان رحيمي بهذه الطريقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي العين الإماراتي، الأربعاء، تجديد عقد مهاجمه المغربي سفيان رحيمي حتى عام 2028، بعد تألقه مع الفريق خلال المرحلة الماضية.

ونشر نادي العين، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، فيديو يحمل الإعلان عن استمرار اللاعب، البالغ من العمر 28 عامًا، في صفوفه، قائلاً: "يحلمون اللي فيك يفكرون، 2028".

كما نشر لقطة مصورة من مراسم تجديد عقد الطرفين، مُعلقًا: "العين يجدد عقد نجمه العالمي "المرعب" سفيان رحيمي بعقد يمتد الى 2028".

كان رحيمي قد انضم لنادي العين في أغسطس/ آب 2021، ومنذ ذلك الحين لعب 108 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 47 هدفًا وقدّم 40 تمريرة حاسمة.

وحقق سفيان رحيمي ألقابًا مع الفريق، منها لقب دوري أبطال آسيا ولقب الدوري الإماراتي للمحترفين.