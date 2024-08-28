بعد إعلان وفاته.. فيديو لحظة انهيار اللاعب خوان إزكويردو يثير تفاعلا

لاعب ناسيونال، خوان إزكويردو، يغمى عليه خلال مباراة إياب دور الـ16 من بطولة كوبا ليبرتادوريس 2024 بين ساو باولو وناسيونال في 22 أغسطس 2024 في ساو باولو، البرازيل.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إعلان وفاة اللاعب الأورغوياني، خوان إزكويردو، بأرضية الملعب بأعقاب إعلان وفاته الأمر الذي أثار تفاعلا.

وتوفي إزكويردو البالغ من العمر 27 عاما، الثلاثاء، في أحد مستشفيات البرازيل، بعد خمسة أيام من سقوطه مغشياً عليه خلال مباراة في ساو باولو، في حين قال مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في بيان إن مدافع ناسيونال توفي الساعة 9:38 مساء بالتوقيت المحلي بعد "السكتة القلبية التنفسية المرتبطة بعدم انتظام ضربات القلب".

ونقل إزكويردو إلى المستشفى بعد أن سقط مغشيا عليه قبل وقت قصير من انتهاء مباراة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم على ملعب مورومبي في ساو باولو، الخميس الماضي.

ونشر نادي ناسيونال بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة إزكويردو "نشعر بألم عميق وتأثير في قلوبنا.. ناسيونال برمتها في حزن على خسارته التي لا يمكن تعويضها"، كما نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم في أمريكا الجنوبية معبرا عن تعازيه في حين قال رئيس الاتحاد، أليخاندرو دومينغيز إنه "يأسف بشدة بشأن الرحيل المبكر" لخوان إزكويردو.