دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، الأربعاء، فرض عقوبة على المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، بعد مشاجرته مع الجماهير، عقب مباراة في بطولة كوبا أمريكا 2024.

كان نونيز ورفاقه اشتبكوا بالأيدي مع الجماهير الكولومبية بعد مهاجمتهم لعائلات اللاعبين المتواجدة في المدرجات، وذلك عقب إطلاق صافرة نهاية مواجهة الأوروغواي وكولومبيا، ضمن الدور نصف النهائي، في يوليو/ تموز الماضي.

وعوقب داروين نونيز بالإيقاف لمدة 5 مباريات دولية، وتغريمه 20 ألف دولار.

وسيغيب المهاجم البالغ من العمر 25 عاما عن مباريات منتخب بلاده مع الباراغواي وفنزويلا وبيرو والإكوادور وكولومبيا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

كان نونيز مثل منتخب الأوروغواي في 29 مباراة، سجل خلالها 13 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.