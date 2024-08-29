مقارنة شعبية الأندية السعودية الكبرى.. الوليد بن طلال يثير تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينة قارن فيها شعبية الأندية السعودية الكبرى بكرة القدم.

جاء ذلك بتدوينة للأمير الوليد بن طلال على صفحته الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا) قال فيها: "هذا ما اقوله دائما: شعبية الهلال العظيم مسيطرة.. وعلى منصة X الهـلال هو لوحده أكثر من ١٢ مليـون!".

وتابع الأمير السعودية قائلا: "مجموع الأندية الثلاثة هي اقل من ١٢ مليون! مجتمعة! الهلال ١٢,٠١٨,٢٢٠... الاتحاد ٤,٩٧٠,٩٥٩... النصر٤,٤١٥,٠٢٦، الأهلي ٢,٤٣٣,٨٣١ المجموع ١١,٨٢٢,٨١٦".

ويُعرف الوليد بن طلال بأنّه أحد أكبر داعمي الهلال، إذ سبق وأن قدّم عددًا من المكافآت المالية للفريق، فيما يعتبر النادي الأكثر فوزًا بلقب الدوري السعودي، ثمّ يليه اتحاد جدة والنصر بواقع 9 مرات.