"من زملكاوي بيور".. ساويرس يكشف رسالة وصلته من مرتضى منصور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن رسالة وصلته من رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، ختمها بـ"من زملكاوي بيور".

جاء ذلك في تدوينة لساويرس نشرها على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) ورد فيها: "جاءني الان من الصديق المستشار مرتضي منصور الاتي: يا رب تفرح الليلة الجمعة وزد يحصد كأس مصر لأول مرة في تاريخه.. فريق محترم وجهاز فني واداري وطبي محترم مع راعي صعيدي جدع محب لمصر المهندس نجيب ساويرس ربنا يوفقكم ايها الأهلاوي المتعصب من زملكاوي بيور".

وفي تدوينة منفصلة قال ساويرس: "إلى جمهور الأهلي الحبيب دعواتكم معانا بكره ل Z في نهائي الكأس"، ليعلق صاحب حساب " Waleed ezz78" فائلا: "هتخسر ان شاء الله"، ليرد ساويرس متحديا: "تراهن؟"

وعلق صاحب حساب هاني العزوني بالقول في تدوينة: " مطالبتش ليه من جماهير الزمالك تشجع يا هندسه"، ليرد ساويرس قائلا: "لأني أهلاوي.. سؤال صراحة.."

ووصل نادي "زد إف سي" للمشهد الختامي من المسابقة للمرة الأولى على مر تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الإسماعيلي بهدف دون مقابل، في الدور نصف النهائي، وسيلعب أمام منافسه بيراميدز في المباراة النهائية، المقرر إقامتها الجمعة في استاد برج العرب.