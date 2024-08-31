إشادات تنهال عليه.. عمر مرموش يتصدر المشهد في الدوري الألماني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب المصري عمر مرموش هدفاً وصنع آخر، ليساعد في فوز نادي آينتراخت فرانكفورت على نظيره هوفنهايم بنتيجة 1/3، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وكان مرموش قد قدم تمريرة حاسمة إلى زميله هوغو إيكيتيكي الذي وضع الكرة في المرمى عند الدقيقة 24، قبل أن يهز الشباك من تسديدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 56.

ووصل عمر مرموش للمساهمة التهديفية رقم 28 مع نادي آينتراخت فرانكفورت بمختلف المسابقات، منذ انضمامه إليه في يوليو/تموز 2023.

ونال أداء اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً الإشادة والإطراء من مستخدمي منصة "إكس" (تويتر سابقاً).