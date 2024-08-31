نجيب ساويرس يثير تفاعلا بتعليقه على خسارة فريقه لنهائي كأس مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، مالك نادي زد إف سي، على خسارة فريقه لنهائي مسابقة كأس مصر لموسم 2024/2023، من أمام نادي بيراميدز.

وتعرض نادي زد إف سي للهزيمة من منافسه بيراميدز، في المشهد الختامي من المسابقة، بهدف دون رد، الجمعة.

عقب المباراة، قال ساويرس عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "صراحة ماتش حلو و فريق Z لعب ماتش جامد و باحتراف ..مبروك لنادى بيراميدز".

وتفاعل متابعون مع تدوينة نجيب ساويرس، إذ قال أحدهم: "هارد لك فريق محترم بس لياقته البدنيه هي اللي خسرته"، وأضاف آخر: "هارد لك يا بشمهندس زد عمل شوط أول جيد جدا لكن الأدآء تراجع الشوط الثاني بشكل كبير الشباب الأفارقه كويسين والفريق محتاج تدعيم بعناصر أكثر خبرة".

وقال متابع: "مبروك يا بشمهندس علي أدائكم و حقيقي دا انجاز لي فريق زد أول موسم ليه في مسابقات سوء في الدوري ولا كأس مصر ، وأن شاء الله اللي جاي افضل ليكم ".

وكان ساويرس انتقد مكان إقامة المباراة النهائية، إذ قال قبل صافرة البداية: "فرقتين من القاهرة بعتينهم استاد برج العرب ؟؟؟ و الاستاد من غير جمهور تقريبا منظر محزن …..فشل".