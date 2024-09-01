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نشر الأحد ، 01 سبتمبر / ايلول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الزمالك المصري عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي ضم اللاعب محمود بنتايك إلى صفوفه لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة من نادي سانت إتيان الفرنسي.

ونشر فريق "الفارس الأبيض" لقطات مصورة من مراسم توقيع العقد بين الطرفين، وارتداء المغربي البالغ من العمر 24 عاماً لقميص النادي.

وأعرب محمود بنتايك عن سعادته بالانضمام إلى النادي الناشط في الدوري المصري، قائلاً: "الزمالك فريق كبير، وله شعبية كبيرة على الصعيد العالمي، وفخور لكوني هنا".

معلومات قد لا تعرفها عن محمود بنتايك

ولد في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 1999، يبلغ من الطول 1.81 m، ينشط في مركز الظهير، وتبلغ قيمته السوقية 400 ألف يورو (450 ألف دولار) وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".

لعب لأندية جمعية الشباب والاتحاد البيضاوي والرجاء الرياضي في المغرب، قبل أن ينتقل لنادي سانت إتيان.

وشارك في 69 مباراة مع مختلف الأندية التي لعب لها بجميع البطولات، سجّل خلالها 6 أهداف وصنع مثلها.

لم يسبق له وأن خاض مباراة دولية مع منتخب المغرب.