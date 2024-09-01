صلاح يتوهج أمام مانشستر يونايتد.. ويواصل تحطيم الأرقام القياسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساهم اللاعب محمد صلاح في إحراز 3 أهداف، ليساعد في فوز نادي ليفربول على منافسه مانشستر يونايتد بنتيجة 0/3، على أرض ملعب الأخير، الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

كان صلاح قد قدم تمريرتين حاسمتين إلى زميله لويس دياز، الذي سجّل هدفين في الدقيقتين 35 و42، قبل أن يهز النجم المصري شباك "الشياطين الحمر" بتسديدة من داخل الصندوق عند الدقيقة 65.

وبَاتَ محمد صلاح أكثر لاعب تسجيلاً وصناعة للأهداف أمام نادي مانشستر يونايتد، إذ سجّل 15 هدفًا وصنع 6 آخرين خلال 16 مباراة.

وأصبح البالغ من العمر 32 عاماً ثاني لاعب في مسابقة البريميرليغ على مر التاريخ ينجح في تسجيل 10 أهداف أو أكثر على ملعب واحد للمنافس، إذ أحرز 10 أهداف في شباك "الشياطين الحمر" في 9 مباريات في ملعب "أولد ترافورد".