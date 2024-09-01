دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي نيوكاسل يونايتد على نظيره توتنهام هوتسبير بهدفين لواحد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول، الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

عقب المباراة، نشر حساب فريق "الماكبايس" على منصة إكس (تويتر سابقًا) نتيجة المباراة، قائلاً: "نام يحلم بالفوز... صحي في سانت جيمس بارك".

وتفاعل متابعون مع تدوينة حساب نادي نيوكاسل يونايتد، ومنهم من شبهها بالتدوينة التي نشرها حساب نادي الهلال السعودي، حول التعاقد مع متعب الحربي لمدة 5 أعوام مقبلة، إذ قال فيها عن اللاعب: "نام... صحى هلالي".

وكان فريق "الأزرق الهلالي" قد حسم صفقة متعب الحربي لصالحه في الساعات الأخيرة، على حساب غريمه التقليدي النصر.

بهذا الفوز، وصل فريق "الماكبايس" للنقطة السابعة في المركز الخامس على سلم ترتيب مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2025/2024.