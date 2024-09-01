دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف نادي النصر السعودي، الأحد، تفاصيل عن سبب فشل صفقة انتقال اللاعب متعب الحربي من نادي الشباب السعودي، وانتقاله إلى نادي الهلال رسميا لمدة 5 أعوام.

وأعرب نادي النصر السعودي في بيان، الأحد، "عن أسفه لما آلت إليه صفقة انتقال اللاعب متعب الحربي من نادي الشباب".

وجاء ذلك بعدما أعلن نادي الهلال السعودي التوقيع رسمياً مع اللاعب متعب الحربي.

وقال نادي النصر السعودي في بيانه إن "شركة النادي تأسف لما آلت إليه صفقة انتقال متعب الحربي من نادي الشباب، التي استغرقت وقتا طويلا، وشهدت العديد من الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق نهائي يرضي الطرفين".

وأضاف البيان: "لقد بذلنا كل ما بوسعنا لإتمام الصفقة، إذ تم إعداد العقود اللازمة، وتوقيعها من قبل إدارة النصر ومشاركتها مع الشباب منذ يوم السبت، وتم توقيع اللاعب عليها، وأبدت إدارة الشباب استعدادها للتوقيع صباح الأحد، وتلقينا وعودا مؤكدة بأن اللاعب سينتقل إلى (العالمي)".

وتابع البيان: "لكننا فوجئنا بتراجع الشباب عن التزامه، ورفع قيمة عقد انتقال اللاعب إلى أرقام نرى أنه مُبالغ فيها، ما أدى إلى فشل الصفقة".

وأتم نادي النصر في بيانه: "شركة نادي النصر إذ تعلن عن ذلك لتؤكد لجماهيرها العظيمة أن النادي عمل وسيعمل على تدعيم جميع احتياجات الفريق وجلب أفضل الكفاءات، وأنها لن تألو جهدا في مواصلة المسير نحو ما يطمح إليه الجميع".

ومن جانبه، كتب نادي الهلال السعودي في منشورات عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بدعم الأمير الوليد بن طلال..متعب الحربي هلالي لخمسة أعوام".

وأضاف الهلال في منشور آخر: "شكرًا سمو الأمير الوليد بن طلال".

وأردف الهلال في منشور ثالث: "متعب هلاااالي، شيرت متعب الحربي، متوفر الآن باللون الأزرق فقط. اطلب الآن من بلو ستور".