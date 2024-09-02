النصر السعودي وأليكس تيليس يفترقان.. إليك ما قدمه اللاعب مع النادي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي النصر السعودي، الاثنين، فسخ عقد اللاعب أليكس تيليس بالتراضي بين الطرفين، بعد أن قضى قرابة عام واحد داخل أسوار "العالمي".

ونشر النادي الناشط في دوري "روشن"، عبر حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، فيديو لأبرز اللقطات للظهير البرازيلي مع الفريق، وعلّق قائلاً: "اتفقت إدارة نادي ‎النصر مع اللاعب البرازيلي أليكس تيليس على فسخ العقد بالتراضي، مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع ‎النصر، ومتمنين له التوفيق، شكرًا تيليس".

وكان أليكس تيليس قد انضم لصفوف "العالمي" في يوليو/ تموز 2023، وكان من المقرر أن يبقى حتى صيف 2025.

وشارك اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا، في 38 مباراة مع نادي النصر بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 3 أهداف وقدّم 5 تمريرات حاسمة.

وحقق تيليس برفقة زملائه لقب البطولة العربية للأندية، واحتلوا المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي 2024/2023.