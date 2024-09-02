هكذا أجاب مدرب ليفربول عند سؤاله عن مستقبل محمد صلاح مع الفريق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفض أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، التعليق على مستقبل محمد صلاح مع "الريدز"، إلا أنه أشاد بأداء النجم المصري هذا الموسم 2025/2024.

كان صلاح قد قال إنه يقضي موسمه الأخير مع نادي ليفربول، لافتاً إلى أن إدارة "الريدز" لم تتحدث معه حتى الآن حول تجديد العقد بين الطرفين، الذي ينتهي في صيف 2025.

وفي مؤتمر صحفي، سُئل سلوت عن مصير اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، وأجاب قائلاً: "هناك الكثير من التساؤلات، لكن في هذه اللحظة، هو واحد منا، أنا سعيد حقاً بكونه واحدا منا، هو يلعب بشكل جيد حقاً، أنا لا أتحدث عن عقود اللاعبين، لكن يمكنني التحدث لساعات عن أداء محمد صلاح (أمام مانشستر يونايتد)".

وأضاف: "صلاح كان مثيراً للإعجاب مثل المباراتين الماضيتين، لكن إذا تحدثت عنه كفرد لن أنصف جميع اللاعبين الآخرين، لأنني أعتقد أن الفريق قدم أداءً جماعياً".

وتابع قائلاً: "اللعب من الخلف، الضغط العالي، لاعبو خط الوسط الذين يواصلون الجري، بالطبع كل الاهتمام يتجه إلى محمد صلاح ولويس دياز، لكن هذا لا ينصف اللاعبين التسعة الآخرين والذين دخلوا كبدلاء".

وكان النجم المصري قد سجّل هدفاً وصنع اثنين، ليساهم في فوز نادي ليفربول على منافسه مانشستر يونايتد بنتيجة 0/3، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).