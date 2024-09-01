هكذا علّق محمد صلاح على مستقبله مع ليفربول.. هل ألمح للرحيل؟

رياضة
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هكذا علّق محمد صلاح على مستقبله مع ليفربول.. هل ألمح للرحيل؟
Credit: Michael Regan/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق النجم المصري محمد صلاح على مستقبله مع ليفربول، عقب مواجهة بين "الريدز" ومانشستر يونايتد، على أرض ملعب "أولد ترافورد"، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

كان صلاح قد سجّل هدفًا وصنع اثنين، ليساعد في فوز ليفربول على "الشياطين الحمر" بنتيجة 0/3، في الجولة الثالثة.

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وقال صلاح لشبكة "Sky Sports" البريطانية عن مستقبله: "لقد أمضيتُ صيفًا (العطلة الصيفية) جيدًا، ووقتاً طويلاً للبقاء مع نفسي والتفكير بشكل إيجابي بعض الشيء، وهذا هو العام الأخير لي مع النادي وأريد الاستمتاع به".

وأضاف: "أشعر أنني حر في لعب كرة القدم، وسنرى ما سيحدث العام المقبل"، مُشيرًا إلى أنه لم يتحدث معه أحد من إدارة "الريدز" إلى الآن حول تجديد العقد بين الطرفين.

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ويرتبط صلاح مع "الريدز" بعقدٍ يمتد حتى يونيو/ حزيران 2025.

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