بنزيما عن العيش في السعودية: على الجميع أن يزور هذا المكان

رياضة
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بنزيما عن العيش في السعودية: على الجميع أن يزور هذا المكان
Credit: Yasser Bakhsh/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد، عن سعادته بالعيش في مدينة جدة السعودية، داعيًا الناس إلى زياراتها.

في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لدوري "روشن" عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، قال اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا: "العيش في جدة يناسبني، كلّ شيء موجود هنا، إذا أردت أن تذهب للتنزه أو للشواطئ، أن تشرب القهوة، أو أن ترتاح قليلاً، كل شيء تحتاجه موجود".

وأضاف: "صدقًا، على الجميع أن يزور جدة، ستجد كل شيء تحتاجه، عليكم أن تقوموا بزيارة جدة".

وسبق وأن قال بنزيما إنه سيبقى في السعودية بعد اعتزاله لعبة كرة القدم، من أجل مشاريع مستقبلية عدة.

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داخل الملعب، لعب كريم بنزيما مباراتين في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2025/2024، سجل خلالهما هدفًا واحدًا.

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