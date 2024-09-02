دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي النصر السعودي، الاثنين، ضم اللاعب الفرنسي محمد سيماكان إلى صفوفه، قادمًا من نادي آر بي لايبزيغ الألماني.

ونشر فريق "العالمي" عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا)، فيديو يحمل الإعلان عن تعزيز صفوفه بالمدافع البالغ من العمر 24 عامًا، من داخل معقل الفريق، ملعب الأول بارك.

كما نشر النادي الناشط في دوري "روشن" لقطات مصورة من مراسم توقيع العقد بين الطرفين.

محمد سيماكان، من مواليد 3 مايو/ آيار 2000، يبلغ من الطول 1.87 متر، ينشط في مركز الدفاع، وتبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو (38 مليون دولار).

مثّل سيماكان نادي ستراسبورغ الفرنسي ونادي آر بي لايبزيغ الألماني، ولعب معهما 172 مباراة، سجّل خلالها 8 أهداف وصنع 14 آخرين.

وحقق مع نادي آر بي لايبزيغ لقب كأس ألمانيا (مرتان) وكأس السوبر.

على الصعيد المنتخب، لعب محمد سيماكان مع منتخب "الديوك" تحت 21 عامًا.