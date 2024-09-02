"من أهم مسببات رفع الضغط".. هذا ما قاله تركي آل الشيخ عن مانشستر يونايتد

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"من أهم مسببات رفع الضغط".. هذا ما قاله تركي آل الشيخ عن مانشستر يونايتد
Credit: PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

(CNN)-- علق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، على هزيمة مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، مشيرا إلى أن الفريق "من أهم مسببات رفع الضغط". 

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا: " مانشستر يونايتد أصبح من أهم مسببات رفع الضغط واضطراب المزاج ...!".

وفي منشور آخر له، نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه صورة للمدرب الأسبق لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرغسون، وعلق عليها بالقول: "الله يسامحك علقتنا ورحت ... والله يسامح عبدالله السيد ويزيد التويجري!". 

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وكان "اليونايتد" قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام ليفربول غريمه التقليدي بثلاثية نظيفة على أرضه وبين جماهيره في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد. 

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