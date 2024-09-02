نجما ريال مدريد.. لقطة بين فينيسيوس ومبابي تثير تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطة مصورة لفينيسيوس جونيور وزميله كيليان مبابي، خلال مباراة بين ريال مدريد ونظيره ريال بيتيس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني (لا ليغا).

كان مبابي قد افتتح أهداف المباراة عند 67، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليسجل أول أهدافه في مسابقة "لا ليغا".

وعند الدقيقة 74، تحصل فريق "الميرنغي" على ركلة جزاء، بعد عرقلة فينيسيوس من قِبل حارس مرمى المنافس داخل الصندوق، ليقوم اللاعب البرازيلي بمنح نظيره الفرنسي فرصة تنفيذ الركلة.

واقترب فينيسيوس جونيور من كيليان مبابي وعانقه، قبل أن يطالب اللاعب البرازيلي جماهير نادي ريال مدريد، المتواجدة في مدرجات ملعب "سانتياغو برنابيو"، بدعم ومساندة اللاعب الفرنسي أثناء التنفيذ.

ونجح مبابي في ترجمة ركلة جزاء إلى هدفٍ، ليقود فريق "الميرنغي" إلى تحقيق الفوز بنتيجة 0/2.

وسبق وأن أكد مدرب نادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أن فينيسيوس وكيليان مبابي "يتعاونان بشكل جيد" داخل الملعب، نافياً وجود أي خلاف بينهما.