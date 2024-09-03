بعد انتشار فيديو أظهر خلاله حبه للنادي.. الأهلي السعودي يكافئ مشجع مبتور الساق

رياضة
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بعد انتشار فيديو يظهر حبه للنادي.. الأهلي السعودي يكافئ مشجع مبتور الساق
Credit: Yasser Bakhsh/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كافأ الأهلي السعودي مشجع مبتور الساق، بعد أن انتشر فيديو له على منصات التواصل الاجتماعي وهو يذهب لحضور حفل افتتاح متجر الفريق، تحت المطر وفي ظل ظروفه الصحية الصعبة.

كان الفيديو قد أظهر المشجع وهو يقف تحت المطر ويبتسم للكاميرا، مرتديًا قميص الفريق أثناء قدومه لحضور الحفل الذي أُقيم في مجمع "يو يووك" في مدينة جدة.

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وتداول نشطاء، الثلاثاء، لقطات مصورة تظهر استقبال لاعبي الأهلي للمشجع داخل مقر الفريق، إذ قاموا بمصافحته وتحدثوا إليه، قبل أن يلتقطوا صورة تذكارية معه.

كما أهدى المدير الفني للأهلي، ماتياس يايسله، المشجع قميص الفريق، قبل أن يقوم بالتوقيع عليه.

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