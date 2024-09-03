السعودية.. طفل مبتور الساق يشجع الأهلي يثير تفاعلا بفيديو تحت المطر

(CNN) – أثار طفل مبتور الساق يشجع نادي الأهلي السعودي تفاعلا واسعا بعد أن انتشر فيديو له وهو يذهب لحضور حفل افتتاح متجر النادي تحت المطر وفي ظل ظروفه الصحية الصعبة.

وانتشر مقطع فيديو يُظهر الطفل وهو يقف تحت المطر ويبتسم للكاميرا مرتديا قميص النادي أثناء قدومه لحضور حفل افتتاح متجر الفريق.

وعلق لاعب الأهلي المعار لنادي فنربخشة التركي، الفرنسي آلان سان ماكسيمين، على المقطع بالقول: "ساعدوني في العثور عليه".

وأعرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بـ"وفاء" هذا الطفل لفريقه.

يذكر أن نجم الأهلي القادم من نادي برينتفورد الإنجليزي، المهاجم إيفان توني، كان قد ظهر في حفل افتتاح متجر النادي الذي أُقيم في مجمع "يو يووك" في مدينة جدة.