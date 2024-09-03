دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز اعتزاله اللعب على الصعيد الدولي، بعد أن قضى قرابة 17 عاماً مع منتخب بلاده.

وسيخوض سواريز مباراته الأخيرة مع منتخب بلاده، خلال مواجهة بين الأوروغواي والباراغواي، الجمعة المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

في مؤتمر صحفي، قال لويس سواريز: "يوم الجمعة سيشهد آخر مباراة لي مع منتخب بلادي، لا يوجد ما هو أفضل من الشعور بالفخر بالنفس عندما يكون المرء على دراية باللحظة المناسبة للاعتزال، ولحسن الحظ، أنا واثق من أنني سأعتزل اللعب مع المنتخب الوطني، لأنني أريد أن أبتعد عن هذا المجال"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "عمري 37 عاماً وأعلم أنه من الصعب جداً اللعب في المونديال المقبل، أشعر بالارتياح كثيراً لأنني أستطيع الاعتزال بقراري، وليس لأن الإصابات تسببت بذلك".

وأكمل: "إنه أمر صعب لأن القرار لم يكن سهلاً، لكنني أرحل وأنا مطمئن إلى أنني حتى المباراة الأخيرة قدّمت كلّ ما لدي، وأن الشعلة لم تنطفئ ببطء، ولهذا السبب اتخذت القرار بأن ذلك يجب أن يحدث الآن".

خاض سواريز مباراته الدولية الأولى عام 2007، ومنذ ذلك الحين ظهر في البطولات الكبرى 8 مرات.

ويمتلك البالغ من العمر 37 عاماً برصيده 142 مباراة دولية، سجل خلالها 69 هدفاً وقدم 39 تمريرة حاسمة.