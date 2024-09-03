منتخب البرتغال ينشر لقطات من التحاق رونالدو بصفوفه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التحق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصفوف منتخب بلاده، الذي يستعد لخوض مباراتين أمام كرواتيا وإسكتلندا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2025/2024.

ونشر حساب منتخب البرتغال على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الاثنين، لقطات مصورة من تواجد اللاعب البالغ من العمر 39 عاما في مقر إقامة الفريق.

وسيواجه رونالدو ورفاقه منتخب كرواتيا ثم منتخب إسكتلندا في يومي 5 و8 سبتمبر/ أيلول الجاري.

كان كريستيانو رونالدو قد عانى خلال مشاركته في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو)، التي أقيمت في ألمانيا، من قلة الأهداف، إذ سجّل هدفاً واحداً فقط بعد خوض 5 مباريات.

ويمتلك لاعب نادي لاعب النصر السعودي برصيده 212 مباراة دولية، أحرز فيها 130 هدفاً وقدم 40 تمريرة حاسمة.