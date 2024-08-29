ماذا قال رونالدو عن العيش في السعودية واللعب بدوري"روشن"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، إنه لم يجد صعوبة كبيرة في التأقلم على العيش في المملكة العربية السعودية، مشيدا بمناطقها السياحية.

وخلال ظهور رونالدو عبر قناته الخاصة على يوتيوب مع اللاعب الإنجليزي السابق، ريو فرديناند، سُئل البرتغالي عن أصعب الأشياء التي واجهها عند قدومه إلى السعودية.

وقال كريستيانو رونالدو: "كما تعلمون، حياتي كلّها تتعلق بالتحدي، تركت منزلي وعمري 11 عاما لأعيش في مدينة كبيرة، لذلك بالنسبة لي، الأمر سهل، لأنني غيرت ماديرا إلى لشبونة، لشبونة إلى إنجلترا، إنجلترا إلى إسبانيا ثم إيطاليا، بالنسبة لي ذلك ليس بمشكلة، هذا جزء من حياتي، اعتدت أن أحظى بهذا النوع من الحياة".

وأضاف: "لأكون صادقا، كان سهلا جدا (التأقلم في السعودية)، يمكنك التحدث عن الدين أو الطقس، لكن لا يوجد بلد كامل، التأقلم كان سهلا بالنسبة لي، وأنا أحب أن أكون هنا".

وتابع قائلاً: "بالنسبة لي، جميع البلدان لديها قضايا مختلفة، أمر طبيعي، هم (السعوديون) رائعون، أنا حقا سعيدا لوجودي (في السعودية) أنا وعائلتي، (سواحل) البحر الأحمر بيتي الثاني أو الأول، إنها مكان لا يصدق، أحب أن أكون هناك، إنها من أجمل الأماكن التي زرتها على الإطلاق".

وأكمل كريستيانو رونالدو: "وهناك العلا، مكان ما في الصحاري، إنها جميلة، هي روحانية، يمكنك أن تشع بالطاقة هناك، لديهم حتى في الجبال، لديهم الثلج، البعض يقول ثلج في السعودية؟..نعم بالطبع لديهم ثلج، لديهم كل شيء، إنه بالفعل بلد جميل، أنا وعائلتي نحب أن نكون هنا (في السعودية)، لم يكن التأقلم صعبا للغاية".

وأشار رونالدو إلى أنه لم يشعر بالضغط عند انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين، قائلا: "الضغط هو الأشخاص الذين يعيشون في الحرب، الدين لا يملكون طعاماً ليأكلونه، الذين يتعاملون مع الأسلحة والطلقات النارية في الليل، بالنسبة لي هذا هو الضغط الحقيقي".